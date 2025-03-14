Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 14 марта 2025Россия

В Госдуме предостерегли от провокаций Украины после возможного заключения мира

Володацкий: России стоит готовиться к провокациям Украины после заключения мира
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

России стоит готовиться к провокациям со стороны Украины после возможного заключения мира. От этого предостерег первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Те, кто сегодня воспитан в духе национализма, никуда не денутся, и они будут продолжать с английскими спецслужбами, французскими, американскими готовиться к какому-то реваншу или провокациям в отношении России», — обозначил Водолацкий.

По его мнению, России в любом случае необхордимо работать над усилением границ, увеличением количества сотрудников пограничной службы и повышением на рубежах качества работы системы слежения, что позволит предотвращать любые провокации и проникновения на территорию России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением США по прекращению боевых действий в рамках специальной военной операции на Украине, однако обозначил некоторые вопросы. В частности, глава государства не исключил, что передышку Киев попытается использовать для получения дополнительного вооружения.

После слов Путина о перемирии в пятницу, 14 марта, Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотниками по России.

    Обсудить
    Последние новости

    Все пишут, что Трамп ввел новые санкции против России. Правда ли это?

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

    Минобороны назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов в Курской области

    В России составили портрет автозаемщика при рекордной ключевой ставке

    Двоих украинских военных осудили за нападение на Курскую область

    Полиция показала фото подозреваемого в убийстве известного неонациста в Одессе

    Описаны разрушения в освобожденных под Суджей населенных пунктах

    Двух военных комендантов приговорили к срокам за взятки от военнослужащих

    Московским водителям напомнили о мерах безопасности во время шторма

    Лукашенко назвал упущенным время создания единой валюты России и Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше