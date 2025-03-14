В Госдуме предостерегли от провокаций Украины после возможного заключения мира

Володацкий: России стоит готовиться к провокациям Украины после заключения мира

России стоит готовиться к провокациям со стороны Украины после возможного заключения мира. От этого предостерег первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Те, кто сегодня воспитан в духе национализма, никуда не денутся, и они будут продолжать с английскими спецслужбами, французскими, американскими готовиться к какому-то реваншу или провокациям в отношении России», — обозначил Водолацкий.

По его мнению, России в любом случае необхордимо работать над усилением границ, увеличением количества сотрудников пограничной службы и повышением на рубежах качества работы системы слежения, что позволит предотвращать любые провокации и проникновения на территорию России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением США по прекращению боевых действий в рамках специальной военной операции на Украине, однако обозначил некоторые вопросы. В частности, глава государства не исключил, что передышку Киев попытается использовать для получения дополнительного вооружения.

После слов Путина о перемирии в пятницу, 14 марта, Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотниками по России.