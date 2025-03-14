ВСУ запустили в сторону Москвы беспилотники после слов Путина о перемирии. Что известно об атаке?

Украинский дрон попал в крышу многоэтажного дома на западе Москвы

Новая атака беспилотников на Россию случилась ранним утром 14 марта. Два дрона упали в центре Москвы, еще четыре, по предварительным данным, сбили на подлете к столице — в Московской и Калужской областях.

Один из них влетел в элитный дом на западе Москвы, но обошлось без серьезных последствий.

Власти заявили о шести дронах, сбитых над тремя регионами

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 14 марта сообщил, что силами ПВО отражена атака четырех беспилотников, летевших на город. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, в регионе были сбиты три БПЛА. Два из них над Балашихой — обломки одного упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг, другой был уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы.

Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором пока никто не живет, уточнил Воробьев.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что один БПЛА силами ПВО сбит на окраине Обнинска. По предварительной информации, там также нет разрушений инфраструктуры и пострадавших.

Обломки дрона попали в квартиру элитного дома в столице

Один из дронов влетел в ЖК «Кутузовский» на Резервном проезде в районе Дорогомилово в Москве. Обломки сбитого БПЛА упали на карниз крыши и козырек подъезда, оторвав часть кровли, а также попали в двухуровневую квартиру на последнем этаже. В момент атаки хозяин находился дома, ему удалось выбраться самостоятельно. Внутри пострадали мебель и два окна, пожара не возникло.

Фото: Илья Лазарев / ТАСС

Также обломки сбитого беспилотника упали на расселенный дом на улице Лестева.

В Новой Москве обломки беспилотника упали на частный дом в коттеджном поселке Росинтер-2 под Троицком. Там также повреждены три автомобиля и квадроцикл, припаркованные на участке. Хозяева дома не пострадали — они смогли самостоятельно выбраться из дома после происшествия и вызвали на место экстренные службы.

В Подмосковье очевидцы нашли обломки беспилотника в районе Объездного шоссе в Балашихе. Кроме того, момент уничтожения дрона в ЖК «Южная Битца» в Ленинском городском округе попал на видео. На нем видна вспышка во дворах жилых домов.

Беспилотники, которые пытались атаковать московский регион, были кустарной сборки. Специалисты при первичном осмотре обломков пришли к выводу, что летательные аппараты были собраны из нескольких частей других беспилотников.

Из-за атак в московском аэропорту Внуково, а также в аэропорту Калуги (Грабцево) вводились временные ограничения на полеты. Спустя около часа они были сняты. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов, летевших в Москву. Четыре из них сели на запасном аэродроме, а пилоты других трех лайнеров все же решили выполнить посадку в аэропорту назначения.

Атака произошла после слов Путина о готовности к перемирию с нюансами

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением США по прекращению боевых действий в рамках СВО, однако есть некоторые вопросы.

Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса Владимир Путин президент России

Он добавил, что готов обсудить тему завершения конфликта и перемирия с Украиной с американским лидером Дональдом Трампом по телефону. Политик уточнил, что в целом «идея закончить этот конфликт мирными средствами Россией поддерживается».