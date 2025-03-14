В подмосковной Балашихе нашли обломки после падения БПЛА

Mash: В подмосковной Балашихе нашли обломки после падения беспилотника

Обломки нашли после падения беспилотника в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, обломки нашли в микрорайоне Керамика на Объездном шоссе. Куски беспилотника обнаружили местные жители.

Информацию о сбитом над Балашихой беспилотнике подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Всего над областью сбили три дрона. По его данным, еще один БПЛА был уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы, дрон также сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском.

Утром в пятницу, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону столицы. По неофициальным данным, пытавшиеся атаковать московский регион дроны были кустарной сборки. Специалисты при первичном осмотре обломков пришли к выводу, что летательные аппараты были собраны из нескольких частей других беспилотников.