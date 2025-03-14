Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:15, 14 марта 2025Россия

В подмосковной Балашихе нашли обломки после падения БПЛА

Mash: В подмосковной Балашихе нашли обломки после падения беспилотника
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Обломки нашли после падения беспилотника в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, обломки нашли в микрорайоне Керамика на Объездном шоссе. Куски беспилотника обнаружили местные жители.

Информацию о сбитом над Балашихой беспилотнике подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Всего над областью сбили три дрона. По его данным, еще один БПЛА был уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы, дрон также сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском.

Утром в пятницу, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону столицы. По неофициальным данным, пытавшиеся атаковать московский регион дроны были кустарной сборки. Специалисты при первичном осмотре обломков пришли к выводу, что летательные аппараты были собраны из нескольких частей других беспилотников.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник попал в крышу дома в Москве

    На Украине сделали мрачный прогноз о беженцах

    20-летняя дочь Моники Беллуччи поделилась снимком в бикини

    Россиянка описала квартиры в Швеции словами «такое даже в страшном сне не хочу увидеть»

    Трамп отдал честь собакам

    Украинцев захотели отговорить воссоединяться с супругами и детьми

    Рыбаки поймали сетью женщину в море

    Российские БМП и БМД штатно оснастили «накидками»

    Беспилотник запутался в проводах и упал на подмосковную дорогу

    Каллас раскрыла влияние ЕС на США по ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше