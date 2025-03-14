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15:20, 14 марта 2025Культура

В Москве из-за сильного шторма закрыли музей

Новую Третьяковку и «Музеон» закрыли для посетителей в Москве из-за непогоды
Ольга Коровина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Третьяковскую галерею на Крымском Валу и парк искусств «Музеон» закрыли для посещений. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, культурные площадки не принимают посетителей в связи с погодными условиями в Москве. 14 марта в столице бушует девятибалльный шторм с порывами до 24 метров в секунду, о чем жителей города накануне предупреждали в МЧС.

«Вход в парк искусств "Музеон", на территории которого располагается корпус Новой Третьяковки, закрыт. Просим воздержаться сегодня от выхода на улицу и посещения парка и Музея», — сообщили в пресс-службе «Музеона». Представители парка посоветовали посетителям следить за обновлениями в социальных сетях.

Ранее стала известна судьба закрытого из-за нарушений Музея истории ГУЛАГа.

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