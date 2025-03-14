В Москву вернется снег

Синоптик Шувалов: Снег вернется в Москву на следующей неделе

После штормовой погоды в Москву вернутся заморозки со снегом. Похолодание ожидается на следующей неделе, об этом жителей и гостей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «НСН».

По его словам, слабые заморозки начнутся уже в выходные, 15 и 16 марта. По области ожидается минус пять-шесть градусов, в Москве — до минус трех градусов. Снег может пойти в понедельник. Однако к следующему четвергу, 20 марта, в столице вновь произойдет потепление.

Ранее сообщалось, что погода в Москве побила тепловой рекорд накануне девятибалльного шторма. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до отметки 11,8 градуса. Такой температуры в середине марта в городе не наблюдалось с 2001 года.