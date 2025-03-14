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12:38, 14 марта 2025Экономика

В проект итогового коммюнике G7 решили не включать новые санкции против России

Reuters: В проекте коммюнике саммита G7 нет призыва к санкциям против России
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mathieu Belanger / Reuters

В проект итогового коммюнике саммита стран Группы семи (G7), который проходит в Квебеке, не стали включать новые санкции против России. Об этом передает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, в документе отмечаются усилия США по мирному урегулированию конфликта, а также якобы содержится призыв к России согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной.

По словам главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас, отсутствие соглашения по коммюнике покажет разногласия между странами. «Это не в интересах ни одной из стран Группы семи», — отметила политик.

Ранее в России оценили введение новых санкций США. Депутат Госдумы Алексей Чепа заметил, что новые рестрикции никак не скажутся на качестве переговоров между Вашингтоном и Москвой.

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