В проект итогового коммюнике G7 решили не включать новые санкции против России

Reuters: В проекте коммюнике саммита G7 нет призыва к санкциям против России

В проект итогового коммюнике саммита стран Группы семи (G7), который проходит в Квебеке, не стали включать новые санкции против России. Об этом передает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, в документе отмечаются усилия США по мирному урегулированию конфликта, а также якобы содержится призыв к России согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной.

По словам главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас, отсутствие соглашения по коммюнике покажет разногласия между странами. «Это не в интересах ни одной из стран Группы семи», — отметила политик.

Ранее в России оценили введение новых санкций США. Депутат Госдумы Алексей Чепа заметил, что новые рестрикции никак не скажутся на качестве переговоров между Вашингтоном и Москвой.