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10:24, 14 марта 2025Экономика

В России начали возвращаться к одной практике премирования сотрудников

РБК: Россиянам стали чаще выплачивать квартальные и месячные премии
Дмитрий Воронин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский бизнес начал активнее выплачивать сотрудникам квартальные и ежемесячные премии, в то время как в последние десятилетия от такой практики, наоборот, отходили. Как рассказали РБК эксперты, это связано с непредсказуемой ситуацией в экономике и нехваткой рабочих рук.

«Мы действительно видим хотя и не массовый, но все чаще встречающийся в компаниях тренд на выплату квартальных или ежемесячных премий», — цитирует издание партнер налоговой практики «ТеДо» Карину Худенко.

Возвращение к премированию работников раз в три месяца сильнее других почувствовали сотрудники среднего звена. Как следует из данных группы консультирования по управлению персоналом «Б1», если в 2023 году такие выплаты получали 19 процентов представителей этой категории работников, то в 2024-м уже 29 процентов. В тот же период доля компаний, выдающих премии ежегодно, сократилась с 73 до 65 процентов.

Как отмечают специалисты, премирование раз в месяц востребовано прежде всего в отношении рабочих и вспомогательного персонала. Им такие бонусы выплачивает 53 процента организаций, в то время как специалистам — 32 процента, управленцам среднего звена — 27 процентов, а топ-менеджменту — 13 процентов. Наименее востребованной остается выплата премий раз в полгода, говорится в материале.

Ситуация на рынке труда в РФ остается непростой. В связи с этим в условиях, когда впервые за долгое время штаты укомплектованы не на обычные 90-95 процентов, а лишь на 70 процентов, работодатели стали чаще делать упор на удержании уже нанятых специалистов. По данным исследователей 42 процента российских работодателей считают текучесть кадров ключевым вызовом.

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