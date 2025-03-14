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17:54, 14 марта 2025Россия

В России пенсионерка заблудилась в лесу, два дня питалась снегом и выжила благодаря собаке

В Новгородской области пенсионерка два дня провела в лесу, питаясь снегом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Новгородской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку. О том, как 70-летней женщине удалось провести двое суток в дикой природе и выжить, рассказало издание Baza в Telegram.

Женщина ушла из дома 8 марта. Ее сопровождала собака по кличке Жуля. Когда к вечеру того же дня россиянка не вернулась, ее родственники инициировали поиски.

Пенсионерку нашли 10 марта. Все это время она была вынуждена питаться снегом. Женщина призналась, что не смогла бы выжить без Жуля — все это время собака согревала хозяйку своим телом.

Ранее на Курилах мужчина, решивший провести время на дикой природе, встретил медведя. Хищник набросился на россиянина и его спутника, частично сняв с одного из них скальп.

ЖЗЛ
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