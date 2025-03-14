В России предупредили о возможных попытках контратак ВСУ в Курской области

Политолог Перенджиев: ВСУ могут готовить контратаки в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытки контратаки в Курской области, не исключил военный политолог Александр Перенджиев. Его слова приводит News.ru.

«ВСУ там уже отдышались, как говорится. Командование более-менее сориентировалось. Так что, конечно, сейчас они будут пытаться удержать хотя бы эти районы, и не только удержать. Надо ожидать, что могут последовать и контратаки в целях снова вернуть утраченные территории, тем более что они и раньше так делали», — сказал он.

Эксперт добавил, что сил у ВСУ как таковых уже может не быть, однако помочь им в реализации задуманных планов могут страны Запада с помощью наемников и сотрудников частных военных компаний. Перенджиев уверен, что расслабляться нельзя, потому что Украина может готовить сюрпризы.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ у границы с Украиной в Курской области, которые остались на позициях, оказывают ожесточенное сопротивление. Это в том числе объясняется тем, что до многих военнослужащих еще не довели информацию о том, что ВСУ были разгромлены в приграничье.