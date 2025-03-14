В России стало в восемь раз больше снежных барсов

Численность снежных барсов в России за 10 лет выросла с 10 до 87 особей

В РФ популяция барсов выросла до 87 особей за десять лет. Об этом со ссылкой на председателя общего собрания межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденова сообщает ТАСС.

О том, что в стране стало в восемь раз больше редких хищников, Узденов рассказал в рамках международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». «10 лет назад на территории России было описано всего 10-15 особей. В 2024 году мы провели первый всероссийский учет и можем сказать, что их у нас 87», — отметил спикер. Узденов также объяснил, что популяция барсов сокращается по всему миру из-за отсутствия кормовой базы, сокращения среды обитания из-за разработки полезных ископаемых, а также браконьерства как на самого барса, так и на тех копытных, которыми он питается.

Согласно данным главы «Ирбиса», сейчас снежного барса можно найти в четырех регионах России: в Республике Алтай, в Туве, Бурятии и Красноярском крае.

14 марта на конференции по плану примут Казанскую резолюцию. «[Она] покажет позицию России в международном сотрудничестве по вопросу сохранения снежного барса и то внимание, которое уделяется снежному барсу в нашей стране. Принятие резолюции позволит объединить усилия по сохранению этого редчайшего и красивейшего вида животного», — сказал Узденов.

