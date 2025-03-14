Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:23, 14 марта 2025Из жизни

В России стало в восемь раз больше снежных барсов

Численность снежных барсов в России за 10 лет выросла с 10 до 87 особей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В РФ популяция барсов выросла до 87 особей за десять лет. Об этом со ссылкой на председателя общего собрания межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденова сообщает ТАСС.

О том, что в стране стало в восемь раз больше редких хищников, Узденов рассказал в рамках международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». «10 лет назад на территории России было описано всего 10-15 особей. В 2024 году мы провели первый всероссийский учет и можем сказать, что их у нас 87», — отметил спикер. Узденов также объяснил, что популяция барсов сокращается по всему миру из-за отсутствия кормовой базы, сокращения среды обитания из-за разработки полезных ископаемых, а также браконьерства как на самого барса, так и на тех копытных, которыми он питается.

Согласно данным главы «Ирбиса», сейчас снежного барса можно найти в четырех регионах России: в Республике Алтай, в Туве, Бурятии и Красноярском крае.

14 марта на конференции по плану примут Казанскую резолюцию. «[Она] покажет позицию России в международном сотрудничестве по вопросу сохранения снежного барса и то внимание, которое уделяется снежному барсу в нашей стране. Принятие резолюции позволит объединить усилия по сохранению этого редчайшего и красивейшего вида животного», — сказал Узденов.

    Обсудить
    Последние новости

    Все пишут, что Трамп ввел новые санкции против России. Правда ли это?

    Врач научила россиян самостоятельно справляться с черными точками

    Россиянин устроил стрельбу в поликлинике

    В проект итогового коммюнике G7 решили не включать новые санкции против России

    Наркоторговец десять раз выстрелил в российских полицейских

    Департамент Маска запретил финансировать фермеров-трансгендеров

    В российском регионе неизвестный попытался поджечь музей неизвестного солдата

    Британская экономика начала год с неожиданного сокращения

    Саакашвили объяснил свой приговор ужином с Трампом

    Наемника из Грузии заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше