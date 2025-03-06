Молодые тюленята заблудились в степи в Казахстане

В Казахстане начали поиск тюленят, которые заблудились в степи

В Казахстане тюленята отошли от берега в поисках пищи и заблудились в степях. Об этом пишет ТАСС.

Представители рыбной инспекции и властей Мангистауского региона начали поисковую операцию после того, как несколько десятков молодых тюленей оказались далеко от Каспийского моря в степи и на объектах нефтепромысла. Их планируют вернуть в море. «Наши инспекторы собрали около 20 особей на нефтепромыслах и по степи. Инспекторов всего несколько человек, и вряд ли они справятся с таким объемом работы. Мы даже не знаем их точное количество», — рассказал журналистам исполняющий обязанности руководителя рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкой.

При этом проезд на место затруднен сильным ветром и метелью. Для поиска и возвращения тюленей в естественную среду обитания будет задействована авиация. Специалисты полагают, что причиной происшествия стало дрейфование льдин, на которых они находились. В начале марта из-за ветра и течения их прибило к берегу. В поисках пищи животные вышли на сушу в районе нефтегазовых месторождений Каражанбас и Каламкас, но из-за плохой погоды не смогли найти путь назад к воде.

Популяция каспийских тюленей, насчитывавшая в начале ХХ века около миллиона особей, за сто лет сократилась на 70-90 процентов. В 2020 году каспийских тюленей занесли в Красную книгу Казахстана.

Ранее сообщалось, что в городе Флиссинген, Нидерланды, постоялец неожиданно обнаружил в своем гостиничном номере спящего тюленя. Прибывшие спасатели аккуратно вынесли тюленя из номера. Они отметили, что животное было в порядке, хоть и «ворчало» на то, что его сон потревожили.