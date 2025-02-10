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16:59, 10 февраля 2025Из жизни

Постоялец вернулся в отель и обнаружил в своем номере спящего тюленя

В Нидерландах тюлень пробрался в номер постояльца и уснул
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В городе Флиссинген, Нидерланды, постоялец неожиданно обнаружил в своем гостиничном номере спящего тюленя и попросил его вынести. Об этом сообщает People.

Тюлень пробрался в комнату туриста, пока его там не было, и уснул рядом с кроватью. Вернувшись в отель, постоялец увидел неожиданного гостя через окно и сразу сообщил о нем персоналу. Те вызвали специалистов по морским животным.

Прибывшие спасатели аккуратно вынесли тюленя из номера. Они отметили, что животное было в порядке, хоть и «ворчало» на то, что его сон потревожили. Специалисты также похвалили постояльца за то, что он не стал трогать тюленя. По их словам, турист наткнулся на длинномордого тюленя. Несмотря на милую внешность, представители этого вида часто кусаются.

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Отмечается, что длинномордые тюлени действительно любят спать. Они способны дремать где угодно, например, посреди дороги.

Предположительно, турист оставил дверь, выходящую на пляж, слегка приоткрытой, благодаря чему тюлень смог проползти внутрь.

Ранее сообщалось, что на Гавайях тюленя-монаха решили отправить в ссылку на необитаемый остров за хулиганство. Он начал преследовать дайверов в дневное и ночное время, грызть снасти и оборудование, пытался оседлать аквалангистов и даже укусил одного ныряльщика.

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