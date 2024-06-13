Тюленя-монаха уличили в хулиганстве и отправили в ссылку на необитаемый остров

На Гавайях кусающего дайверов тюленя-монаха отправили в ссылку на остров

На Гавайях тюленя-монаха решили отправить в ссылку на необитаемый остров из-за хулиганства. Об этом сообщает Maui Now.

Пятилетний гавайский тюлень-монах RL72 присоединится к колонии тюленей на острове Ляйсан, насчитывающей более 200 особей. Такое решение было принято в целях обеспечения безопасности после многочисленных инцидентов с участием RL72 и дайверов. Первые сообщения о том, что тюлень подплывает к дайверам в районе залива Макако и грызет ласты и оборудование для дайвинга, появились в декабре 2023 года. В отчетах упоминался инцидент, когда RL72 без всякой причины укусил дайвера за голову. Пострадавший получил легкую травму.

Зоологи на протяжении длительного времени осуществляли наблюдение за кусающимся тюленем, чтобы понять его поведение. Береговая служба предупредила дайверов, что тюлень был уличен в хулиганстве и в случае его появления нужно отплыть на максимальное расстояние и выйти из воды. Специалисты надеялись, что RL72 потеряет интерес к людям и вместо этого будет взаимодействовать с другими тюленями.

Однако поведение RL72 не поменялось после принятия этих мер. Он продолжал преследовать дайверов в дневное и ночное время, кусать снасти и оборудование, он также пытался оседлать аквалангистов. Появилось множество видеороликов, на которых дайверы игнорируют тюленя и уплывают от него, но RL72 преследует их и кусает снаряжение. Последней каплей стал случай, когда RL72 укусил ныряльщика за спину, пропоров зубами гидрокостюм и кожу.

Специалисты пришли к выводу, что тюлень представляет серьезную опасность для людей, а его поведение может привести к травмам и даже смерти дайверов. Поэтому его было решено поселить в место, где редко появляются люди. Его путь к Папаханаумокуакеа займет два дня.

«Мы считаем, что в этом отдаленном месте — вдали от людей и в окружении гораздо большего количества тюленей-монахов, чем на Гавайях — RL72 имеет наибольшие шансы вернуться к нормальному поведению диких тюленей», — заявили представители организации NOAA Fisheries, которые занимаются мониторингом и защитой морских животных и рыб на Гавайях.

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