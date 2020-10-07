Морской слон размером с машину вышел на улицы города и посеял панику

daily mail

В чилийском городе Пуэрто-Сиснес, провинция Айсен, морской слон размером с миниатюрную машину посеял панику в десяти жилых кварталах. Видео с животным, снятое очевидцами, опубликовал таблоид Daily Mail.

Огромный тюлень вышел на улицы города в понедельник, 5 октября. Помочь заблудившемуся животному прибыли полиция и служащие чилийского военно-морского флота (ВМФ). Они растянули по улицам брезент, направляя морского слона в его естественную среду обитания. Чтобы животное не страдало от обезвоживания, его периодически поливали водой.

Работник местной радиостанции Мануэль Новоа (Manuel Novoa) запечатлел происходящее на видео. На кадрах показано, как толпа людей натянула брезент по обе стороны дороги и помогает тюленю вернуться в океан. В конечном счете зверь благополучно добрался до воды и уплыл.

Морские слоны — род млекопитающих семейства настоящих тюленей. Своим названием они обязаны хоботообразному носу у самцов и крупным размерам. Морские слоны питаются рыбой и головоногими. Их врагами считаются белые акулы и косатки.

Ранее сообщалось, что в американском городе Анакортс, штат Вашингтон, самка морского слона приползла к мужчине во двор и поселилась там на несколько дней. Животное вело себя очень дружелюбно и пыталось попасть внутрь здания.

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