В России судья скрыл американское гражданство детей и получил благодарность

В Татарстане судья скрыл гражданство США у детей и получил благодарность

Судья Верховного суда Татарстана скрыл наличие американского гражданства у детей. Однако вместо наказания он был поощрен, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Двое детей судьи получили гражданство США по факту рождения. В стране действует так называемое право почвы, по которому гражданство дают родившимся на территории государства независимо от гражданства родителей. Однако судья заявил, что роды прошли дома, местом рождения указав Казань.

При этом вместо лишения статуса судья получил благодарность от председателя Госсовета Татарстана, утверждает канал.

Ранее Азербайджан отказался экстрадировать в Россию «золотую судью» Елену Хахалеву. Она обвиняется в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.