В России заявили о резком замедлении трансформации экономики

АКРА: Трансформация российской экономики ощутимо замедлилась в 2024 году

Трансформация российской экономики, начавшаяся в 2022 году на фоне ввода масштабных западных санкций, ощутимо замедлилась спустя несколько лет после этого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Максимальные темпы перестройки национальной экономики эксперты зафиксировали в 2022 году. Тогда динамика ускорилась в 1,5-2 раза в сравнении с обычной. Однако с 2023-го эти процессы начали заметно замедляться. Так, к концу позапрошлого года отраслевая структура ВВП РФ менялась всего на 15-20 процентов быстрее, чем до пандемии. В настоящее время динамика остается примерно на этом же уровне, резюмировали аналитики.

Изменение отраслевой структуры российской экономики эксперты связали прежде всего со значительным увеличением расходов военно-промышленного комплекса (ВПК). На ситуацию также повлияли кардинальная переориентация экспортных и импортных потоков, а также различные программы господдержки ряда секторов и активное импортозамещение. На этом фоне за последние три года значимость таких отраслей, как госуправление, строительство, обрабатывающая промышленность и информационные технологии, заметно возросла. Роль же сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, здравоохранения и частично торговли, напротив, снизилась, заключили эксперты.

Ранее в АКРА заявили о коренном изменении торговых маршрутов в структуре российской торговли. Подобный процесс, отметили в агентстве, затронул минимум 40 процентов экспорта и импорта РФ. На фоне западных ограничений для России резко выросла роль стран БРИКС. В 2024 году на долю ключевых участников объединения — Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР) — пришлось в общей сложности 45-55 процентов внешнеторгового оборота РФ. Значимость же западных стран для российской торговли, напротив, резко упала.