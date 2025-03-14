В российском регионе чиновники запретили машинам скорой помощи превышать скорость

V1.ru: В Волгограде чиновники запретили машинам скорой превышать скорость

В Волгограде и Волгоградской области чиновники запретили машинам скорой помощи превышать скорость и проезжать на красный сигнал светофоров. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Как разузнало российское издание, запрет будет работать даже при включенных спецсигналах и сирене. Подобный приказ подписал главный врач волгоградской Клинической станции скорой медицинской помощи Денис Козлов.

Источники на нескольких областных подстанциях скорой помощи подтвердили изданию, что их заставляют ставить подписи о том, что они ознакомились с приказом. Врачи новой инициативой недовольны.

«Может быть, выгоднее заказать таксиста Ашота, который за лишние 5 000 рублей довезет с ветерком. Сотрудники здравоохранения в шоке», — возмутились медики.

Автор идеи отказался давать комментарии V1.ru, сославшись на занятость.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал главу Минздрава Михаила Мурашко за дипломы медиков.