Вэнс рассказал о проспавшем свой президентский срок Байдене

Вэнс: Байден проспал свое президентство, страной руководила его жена

Экс-глава США Джо Байден проспал свой президентский срок. Администрацией на тот момент руководила его супруга, рассказал вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает», — посетовал он.

Последствием подобного управления стала катастрофическая ситуация в экономике, подчеркнул Вэнс. По его словам, дефицит в торговле США достигает триллиона долларов.

Ранее Вэнс рассказал, что администрация Дональда Трампа за первые восемь дней сделала больше, чем за четыре года удалось сделать команде Байдена. Он уточнил, что приоритетными сферами для команды Трампа будут борьба с экономическим и миграционным кризисом.

В конце февраля Дональд Трамп заявил, что ему до сих про приходится разгребать последствия работы его предшественника Джо Байдена. Он назвал Байдена худшим президентом в истории Штатов.