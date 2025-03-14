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14:40, 14 марта 2025Мир

Вэнса освистали

The Guardian: Вице-президента США Вэнса освистали перед началом концерта
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bonnie Cash / Pool via CNP / Globallookpress.com

Вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали перед началом концерта в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Когда начались обычные предконцертные объявления, вице-президентская группа выстроилась в ложе. В зале раздались свист и глумление, заглушая объявления, когда Вэнс и его жена Уша заняли свои места», — отмечается в материале издания.

Предполагается, что причиной такой бурной реакции аудитории стал факт долгих проверок охраны из-за прибытия на мероприятие политика. Кроме того, из-за его визита начало концерта задержалось на 25 минут. Также возмущение могло быть вызвано тем фактом, что президент США Дональд Трамп уволил предыдущего председателя совета директоров Кеннеди-центра, поставив самого себя новым председателем.

Сейчас культурным объектом управляет близкий советник американского лидера по международным делам Ричард Гренелл, а в совет директоров входит супруга вице-президента США Уша Вэнс.

Ранее Вэнс заявил, что экс-президент США Джо Байден проспал свой президентский срок и его администрацией на тот момент времени руководила его супруга. Он добавил, что в результате политики предыдущего главы государства значительно ухудшилась ситуация в стране в сфере экономики.

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