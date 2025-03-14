Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:15, 14 марта 2025Бывший СССР

Яценюк заявил о готовности вступить в ВСУ при одном условии

Экс-премьер Украины Яценюк: Я готов вступить в ВСУ, если меня позовут
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что готов вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), ели его туда позовут. Его слова передает «Страна.ua».

Он сообщил, что является военнообязанным. Яценюк добавил, что с первого дня военного конфликта был готов вступить в украинские войска, если бы только ВСУ сказали ему присоединиться к военным.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отверг идею прекращения мобилизации во время перемирия. «В настоящий момент непонятно, кому более выгодно это перемирие», — сказал он.

До этого находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский предрек побег президента Украины Владимира Зеленского с Украины. По его словам, украинскому руководству нужно время, чтобы «упаковаться и бежать».

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Путиным

    Министр спорта России оценил снятие с него санкций ЕС

    Россиян вынудили ходить по квартире в противогазах из-за ошибки проектирования

    Военный эксперт призвал возвести защитные сооружения в российском приграничном регионе

    Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл

    МВД раскрыло подробности ЧП со стрельбой возле детского сада в Москве

    Стало известно имя еще одного зарубежного гостя на параде Победы в Москве

    Оставившую младенца на морозе мать арестовали в российском регионе

    Трамп заявил о высоких шансах завершения конфликта на Украине

    Канье Уэст запретил Ким Кардашьян носить два помолвочных кольца одновременно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше