За сутки из-под Суджи эвакуировали меньше жителей по одной причине

ТАСС: За сутки из-под Суджи эвакуировали меньше жителей

За сутки из-под Суджи в Курской области эвакуировали меньше жителей по одной причине — многие по-прежнему не хотят покидать свои дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным агентства, число эвакуированных значительно снизилось по сравнению с предыдущими днями.

«В районе остается еще много жителей, некоторые не желают покидать свои дома», — заявил собеседник агентства.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал число эвакуированных за три дня жителей в Курской области — 209 человек, из них 68 вывезены из Суджи.