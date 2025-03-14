За сутки из-под Суджи эвакуировали меньше жителей по одной причине

За сутки из-под Суджи в Курской области эвакуировали меньше жителей по одной причине — многие по-прежнему не хотят покидать свои дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
По данным агентства, число эвакуированных значительно снизилось по сравнению с предыдущими днями.
«В районе остается еще много жителей, некоторые не желают покидать свои дома», — заявил собеседник агентства.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал число эвакуированных за три дня жителей в Курской области — 209 человек, из них 68 вывезены из Суджи.