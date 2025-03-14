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07:13, 14 марта 2025Мир

Захарова объяснила благодарность российских солдат за трофейный БТР Bushmaster

Захарова: Посольство доведет до Австралии, что БТР Bushmaster послужат ВС РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters Photographer / Reuters

Посольство России в Канберре доведет до австралийской общественности, что произведенные в Австралии трофейные бронетранспортеры Bushmaster отлично послужат Российской армии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат приложила к публикации запись из канала журналиста Владимира Соловьева с видео, на котором бойцы Вооруженных сил (ВС) России благодарят Австралию за брошенные украинскими военными БТР Bushmaster.

«Наше посольство в Канберре обязательно доведет эту информацию до широкой австралийской общественности. И что министерство обороны у них хорошее, и что машины ещё лучше», — объяснила Захарова.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина продает полученное от Запада оружие мексиканским наркокартелям.

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