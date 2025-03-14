Захарова: Посольство доведет до Австралии, что БТР Bushmaster послужат ВС РФ

Посольство России в Канберре доведет до австралийской общественности, что произведенные в Австралии трофейные бронетранспортеры Bushmaster отлично послужат Российской армии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат приложила к публикации запись из канала журналиста Владимира Соловьева с видео, на котором бойцы Вооруженных сил (ВС) России благодарят Австралию за брошенные украинскими военными БТР Bushmaster.

«Наше посольство в Канберре обязательно доведет эту информацию до широкой австралийской общественности. И что министерство обороны у них хорошее, и что машины ещё лучше», — объяснила Захарова.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина продает полученное от Запада оружие мексиканским наркокартелям.