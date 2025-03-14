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01:42, 14 марта 2025Россия

Захарова отреагировала на вызов посла России в Италию после ее заявления

Захарова: Рим привлек внимание к своим проблемам, вызвав посла РФ в МИД Италии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Вызвав посла РФ в Министерство иностранных дел Италии из-за слов официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Рим только еще больше привлек внимание к собственным проблемам. Так отреагировала на это событие Мария Захарова, передают «Известия».

«Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали. <...> Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

По ее словам, такая реакция Италии вызвана тем, что российская сторона в очередной раз поймала одного и того же человека на вранье.

Ранее глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни назвал причину вызова посла РФ в МИД Италии. Поводом стало заявление Захаровой о том, что слова итальянского президента Серджо Маттареллы о якобы существующей ядерной угрозе со стороны России являются фейком.

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