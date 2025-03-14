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21:23, 14 марта 2025Мир

Захарова рассказала о задаче ВСУ в Курской области

Захарова: Зеленский признал, что задача ВСУ в Курской области — убить мирных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский заявлениями о том, что операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области «свою задачу выполнили», признал, по сути, что цели состояли в убийстве мирных граждан и сдаче собственных военных. Такое мнение она выразила в своем своем Telegram-канале.

«о есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?» — отметила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала слова Зеленского о том, что Киев никогда не признает Крым и Донбасс частью РФ. «Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость», — высмеяла она слова украинского лидера. Она подчеркнула, что власти Украины извратили Конституцию страны и заставляют своих граждан терпеть откровенное беззаконие.

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