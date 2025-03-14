В России отреагировали на заявление генсека НАТО о вступлении Украины в альянс

Депутат Чепа: США додавили НАТО в вопросе вступления Украины в альянс

США додавили НАТО в вопросе вступления Украины в военный блок, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что вопрос вхождения Киева в НАТО больше не стоит на повестке дня.

«Это хорошо. Я думаю, что американские коллеги додавили, понимая, что это путь в никуда. С теми позициями, которые и у Рютте были, и у его европейских коллег с обещаниями Киеву, все время была какая-то двусмысленность. Сейчас он четко сказал, что нет. Это решает один вопрос», — прокомментировал Чепа.

Ранее Рютте заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня. Он подтвердил, что Белый дом «снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Киева в военный блок».

13 марта помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс.

