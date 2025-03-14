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20:49, 14 марта 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл новые подробности о сделке Украины и США по редкоземельным металлам

Зеленский: У США и Украины есть рамочное соглашение по редкоземельным металлам
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

У Киева и США есть рамочное соглашение по редкоземельным металлам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«[Зеленский] сказал, что сейчас есть рамочное соглашение, после которого следующим этапом станет разработка детального договора с конкретными цифрами и процентами, который затем будет подан на ратификацию в украинский парламент», — говорится в публикации.

12 марта Зеленский выразил готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам. Он сообщил, что по сделке Киева и Вашингтона по полезным ископаемым нет никаких «секретов за кулисами».

Ранее делегации Украины и Соединенных Штатов провели переговоры в Саудовской Аравии. В их рамках стороны в том числе обсудили соглашение по редкоземельным металлам.

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