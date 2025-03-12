Зеленский заявил о готовности подписать соглашение по редкоземельным металлам

Зеленский: Украина готова к подписанию соглашения о редкоземельных металлах

Украина готова подписать рамочное соглашение по редкоземельным металлам с США. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает украинское издание «Бабель» в своем Telegram-канале.

«Мы готовы подписать рамочное соглашение о редкоземельных металлах. Нет никаких секретов за кулисами», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом. По его мнению, проведение голосования в стране возможно только после мирного соглашения и отмены военного положения.

Помимо этого, он сообщил, что если Россия не согласится на прекращение огня, то Украина надеется, что США «продемонстрируют то, о чем они говорили».