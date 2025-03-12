Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:23, 12 марта 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности подписать соглашение по редкоземельным металлам

Зеленский: Украина готова к подписанию соглашения о редкоземельных металлах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина готова подписать рамочное соглашение по редкоземельным металлам с США. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает украинское издание «Бабель» в своем Telegram-канале.

«Мы готовы подписать рамочное соглашение о редкоземельных металлах. Нет никаких секретов за кулисами», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом. По его мнению, проведение голосования в стране возможно только после мирного соглашения и отмены военного положения.

Помимо этого, он сообщил, что если Россия не согласится на прекращение огня, то Украина надеется, что США «продемонстрируют то, о чем они говорили».

    Обсудить
    Последние новости

    «Операция была дерзкой». Кадыров опубликовал видео с российскими военными, пробиравшимися 15 километров по газопроводу в Суджу

    Российские банки запустили оплату по QR-коду в Турции

    Россиянам назвали способ разобраться с курящими на лестнице соседями

    На Западе раскрыли мнение Путина о прекращении огня на Украине

    Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?

    Три десятка туристов застряли посреди моря на тонущем катере в Таиланде

    Стали известны требования России по прекращению огня на Украине

    Сосед США определился с ответными пошлинами

    Журналист напомнил об условиях России по прекращению огня

    Звезда «Доктора Хауса» похвасталась стройной фигурой в честь 41-летия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше