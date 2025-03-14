Зеленский созвонился с Ватиканом

Зеленский провел телефонный разговор с представителем Ватикана Паролином

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителем Ватикана, государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Подробности разговора он привел в своем Telegram-канале.

«Пожелал выздоровления Папе Римскому Франциску и поблагодарил за молитвы и моральную поддержку наших людей», — заявил Зеленский. Он также поблагодарил представителя Ватикана за молитвы за Украину и наступление мира.

В ходе разговора Зеленский заявил о важности перемирия сроком на 30 дней. Он также добавил, что голос Ватикана важен для наступления мира.

Ранее Газета The New York Times (NYT) сообщала о резкой реакции Владимира Зеленского на слова президента России Владимира Путина о возможном прекращении огня. «Позднее в тот же день Зеленский, резко высказываясь, заявил, что российский лидер выдвинул так много условий, что "ничего вообще не получится, либо ничего не будет получаться так долго, насколько это возможно"», — сообщается в материале СМИ.