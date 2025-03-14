На Западе оценили реакцию Зеленского на слова Путина о прекращении огня

NYT: Зеленский резко отреагировал на слова Путина о прекращении огня на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на слова российского лидера Владимира Путина о готовности к прекращении огня в конфликте с условием перспектив долгосрочного мира. Реакция украинского главы оценила американская газета The New York Times (NYT).

«Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский, резко высказываясь, заявил, что российский лидер выдвинул так много условий, что "ничего вообще не получится либо ничего не будет получаться так долго, насколько это возможно"», — говорится в материале.

Западное издание также указало, что Путин высказался о перемирии на фоне того, как Российская армия продвигается в Курской области. При вытеснении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из российского региона Киев потеряет рычаг влияния на будущих мирных переговорах, добавили в NYT.