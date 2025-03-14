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11:59, 14 марта 2025Интернет и СМИ

В США оценили положение Киева после условий Путина по переговорам

NYT: Условия Путина по перемирию ставят Киев еще в менее выгодное положение
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Условия президента России Владимира Путина по перемирию с Украиной могут поставить Киев в невыгодное положение. Таким образом ситуацию оценила американская газета The New York Times (NYT).

По мнению издания из США, ослабить позицию Киева может предложение Путина контролировать действие украинских властей, чтобы не допустить принудительной мобилизации на Украине во время перемирия. «Эти ограничения поставят Киев в еще менее выгодное положение, если боевые действия возобновятся», — отмечается в материале.

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NYT также подчеркнула, что позиция переговорная Путина свидетельствует о том, что он знает о преимуществе России на поле боя.

Ранее США предложили России и Украине 30-дневное перемирие. 11 марта на переговорах с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии украинский президент Владимир Зеленский согласился заключить перемирие.

13 марта Путин отметил, что Москва выступает за временное прекращение огня, но при соблюдении некоторых условий. В частности, он призвал проследить, чтобы Украина не воспользовалась перемирием для проведения мобилизации, подготовки новых подразделений и получения оружия. Он также добавил, что перемирие будет выгодно Украине, так как сейчас все группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области заблокированы. Наконец, Путин обратил внимание на протяженность линии фронта.

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