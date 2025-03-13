Путин высказал опасения насчет возможной мобилизации на Украине во время перемирия

Путин: Украина может воспользоваться перемирием для новой мобилизации

Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина может воспользоваться перемирием для новой мобилизации. Об этом глава РФ упомянул на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

«Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие?» — задался вопросом Путин.

По его словам, нужно решить вопрос контроля действий украинских властей на период перемирия.

Кроме того, ранее глава РФ заявил, что Москва согласна с предложением Штатов по прекращению боевых действий на Украине, но есть некоторые вопросы. По словам политика, 30-дневное перемирие будет крайне выгодным шагом для Киева, так как в данный момент все группировки Вооруженных сил Украины в Курской области заблокированы.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что слова Владимира Путина о перемирии на Украине многообещающие, но не полные.