Зеленский утвердил закупку российского оборудования для АЭС

Железняк: Зеленский подписал закон о закупке российского оборудования для АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«[Зеленский] подписал закон № 11392 о покупке российского атомного хлама за миллиард долларов», — заявил депутат.

В феврале Верховная Рада Украины поддержала законопроект о покупке у Болгарии российского реактора. В августе 2024 года стало известно, что на Украине захотели достроить замороженную при СССР атомную электростанцию в Черкасской области. Объект расположен около города Орбита.