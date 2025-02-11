Рада поддержала законопроект о покупке российского реактора для украинской АЭС

Железняк: Рада поддержала законопроект о покупке реактора РФ для украинской АЭС

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о покупке у Болгарии российского реактора для Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Власть дала старт "Большому атомному воровству" и трате 1 миллиарда долларов на российский реактор. Теперь десятки миллиардов с поднятия вам и всему населению тарифов пойдут куда-то в Болгарию для покупки российских реакторов!» — написал нардеп.

По его словам, законопроект поддержал 261 парламентарий.

Ранее стало известно, что на Украине захотели достроить замороженную при СССР атомную электростанцию в Черкасской области. Объект расположен около города Орбита.