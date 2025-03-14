Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:26, 14 марта 2025Экономика

Женщина продала все свое имущество и переехала жить в контейнер

В Шотландии женщина продала все имущество и переехала в контейнер
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Шотландии Робин Свон решила продать все свое имущество и переехать в транспортный контейнер. Об этом сообщает газета Mirror.

Робин продала всю технику и мебель, а также перезаложила свой дом в городе Стирлинг и выставила его в аренду, чтобы покрывать платежи на доход с арендаторов. На полученные деньги и имеющиеся сбережения женщина купила загородный земельный участок площадью около трех гектаров за 185 тысяч фунтов стерлингов (20,4 миллиона рублей).

На обустройство контейнера ушло два месяца, в течение которых Робин пришлось спать на полу. Для строительства она использовала материалы, купленные у локальных ретейлеров, а для оформления интерьера — подержанную мебель.

Цель шотландки — создать полностью независимую ферму. Она планирует установить на участке солнечные батареи, однако сейчас не может себе этого позволить. Ей приходится заряжать гаджеты в своем фургоне, который оснащен блоком питания, запасающим энергию во время передвижения. Робин использует газовую плиту для приготовления пищи, собирает дождевую воду и использует костер, чтобы нагреть ванну для купания.

В будущем она планирует построить на участке настоящий дом, а также развить самодостаточный огород и скот, чтобы избавиться от необходимости покупать продукты.

Ранее в Санкт-Петербурга женщина завалила коммунальную квартиру мусором до потолка. Соседи подали на нее в суд.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет ужасная резня». Трамп попросил Путина пощадить солдат ВСУ в Курской области

    Раскрыта длительность разговора Путина со спецпосланником Трампа

    41-летняя звезда «Универа» похвасталась фигурой после похудения

    МВД предупредило о мошеннических рассылках с заголовками об СВО

    Трое российских подростков попали под арест за поджог ж/д шкафов

    В Москве появился орешник

    Троих россиян осудили на сроки до 12 лет за диверсию на железной дороге

    Джастин Бибер поделился психологическими проблемами

    Лукашенко раскрыл звонок Путину с Украины

    Подозреваемый в убийстве одесского неонациста оказался дезертиром

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше