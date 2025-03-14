Женщина продала все свое имущество и переехала жить в контейнер

В Шотландии женщина продала все имущество и переехала в контейнер

Жительница Шотландии Робин Свон решила продать все свое имущество и переехать в транспортный контейнер. Об этом сообщает газета Mirror.

Робин продала всю технику и мебель, а также перезаложила свой дом в городе Стирлинг и выставила его в аренду, чтобы покрывать платежи на доход с арендаторов. На полученные деньги и имеющиеся сбережения женщина купила загородный земельный участок площадью около трех гектаров за 185 тысяч фунтов стерлингов (20,4 миллиона рублей).

На обустройство контейнера ушло два месяца, в течение которых Робин пришлось спать на полу. Для строительства она использовала материалы, купленные у локальных ретейлеров, а для оформления интерьера — подержанную мебель.

Цель шотландки — создать полностью независимую ферму. Она планирует установить на участке солнечные батареи, однако сейчас не может себе этого позволить. Ей приходится заряжать гаджеты в своем фургоне, который оснащен блоком питания, запасающим энергию во время передвижения. Робин использует газовую плиту для приготовления пищи, собирает дождевую воду и использует костер, чтобы нагреть ванну для купания.

В будущем она планирует построить на участке настоящий дом, а также развить самодостаточный огород и скот, чтобы избавиться от необходимости покупать продукты.

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