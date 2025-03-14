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14:06, 14 марта 2025Россия

Жительница Курской области рассказала о поведении украинских оккупантов

Жительница Курской области: ВСУ расправились с человеком во время оккупации
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации части Курской области активно использовали местное население в качестве живого щита. Об этом рассказала Daily Storm женщина, живущая в одном из освобожденных сел.

По словам россиянки, украинские бойцы «все время прятались за людьми». Тяжелое вооружение солдаты ВСУ размещали прямо в огородах, добавила она.

Другая сельчанка заявила, что украинские солдаты расправились с одним из местных жителей. Собеседница издания призналась, что не знает, что привело к этому. При этом тело разрешили похоронить.

14 марта врио главы Курской области Александр Хинштейн рассказал о массовых преступлениях ВСУ на территории региона. «Огромная работа проводится после освобождения населенных пунктов — к сожалению, примеры изуверств и военных преступлений боевиков носят массовый характер», — написал он.

ЖЗЛ
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