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00:09, 16 марта 2025Россия

Автомобиль провалился под землю в российском городе

В Энгельсе легковой автомобиль провалился под землю
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lucian Alexe / Unsplash

В саратовском Энгельсе произошел обвал грунта, из-за чего легковой автомобиль провалился под землю. Об этом сообщила районная администрация в Telegram-канале.

Инцидент произошел по адресу улица Молодежная 5а. Специалисты осмотрели место происшествия и оградили участок. В настоящее время решается вопрос об эвакуации автомобиля.

Ранее на улице Ворошилова в Хабаровске под весом автобуса и легкового автомобиля проломился асфальт. Покрытие проезжей части не выдержало вблизи нового жилого комплекса — накануне, по словам местных жителей, на этом участке велись строительные работы.

Аналогичная ситуация до этого произошла в Уфе на парковке возле жилого дома. Яма образовалась в результате просадки грунта.

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