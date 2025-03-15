Автомобиль провалился под землю в российском городе

В Энгельсе легковой автомобиль провалился под землю

В саратовском Энгельсе произошел обвал грунта, из-за чего легковой автомобиль провалился под землю. Об этом сообщила районная администрация в Telegram-канале.

Инцидент произошел по адресу улица Молодежная 5а. Специалисты осмотрели место происшествия и оградили участок. В настоящее время решается вопрос об эвакуации автомобиля.

Ранее на улице Ворошилова в Хабаровске под весом автобуса и легкового автомобиля проломился асфальт. Покрытие проезжей части не выдержало вблизи нового жилого комплекса — накануне, по словам местных жителей, на этом участке велись строительные работы.

Аналогичная ситуация до этого произошла в Уфе на парковке возле жилого дома. Яма образовалась в результате просадки грунта.