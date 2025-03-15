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06:47, 15 марта 2025Россия

Британию призвали «тихо посидеть в сторонке» после выдвинутых к России требований

Сенатор Пушков: Мнение Британии по конфликту на Украине не интересует Россию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале ответил Великобритании на ее призыв к перемирию на Украине без предварительных условий. Он заявил, что Лондон не играет никакой роли на переговорах и ничего не может требовать от России.

«Полагаю, главе МИД Британии, которая во всей истории с урегулированием конфликта вообще сбоку-припеку, поскольку выступает против переговоров как таковых, лучше бы помолчать и тихо посидеть в сторонке», — подчеркнул сенатор. Он добавил, что мнение Лондона известно заранее и не представляет интереса для Москвы.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде заявил, что Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв Лондона. Политик исключил согласие Москвы на урегулирование конфликта без обсуждений условий.

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