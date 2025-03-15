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01:05, 15 марта 2025Бывший СССР

Украинский город после взрывов остался без электричества

Глава Одесской ОВА Кипер: В Черноморске повреждена энергетическая инфраструктура
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Telegram-канал "Типичная Одесса"

В Черноморске в результате ударов пострадали объекты энергетической инфраструктуры, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск», — уточняется в сообщении. По словам Кипера, над ликвидацией последствий происшествия работают все оперативные службы.

В свою очередь Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что был нанесен удар по Одессе и области. По его информации, в Черноморске загорелась электроподстанция. Кроме того, сообщается, что атакованы одесские промзоны и порт.

Ранее сообщалось об ударе по грузовому судну в Одессе. Допускается, что оно перевозило военную помощь Украине.

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