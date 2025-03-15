Украинский город после взрывов остался без электричества

Telegram-канал "Типичная Одесса"
В Черноморске в результате ударов пострадали объекты энергетической инфраструктуры, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
«Из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск», — уточняется в сообщении. По словам Кипера, над ликвидацией последствий происшествия работают все оперативные службы.
В свою очередь Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что был нанесен удар по Одессе и области. По его информации, в Черноморске загорелась электроподстанция. Кроме того, сообщается, что атакованы одесские промзоны и порт.
Ранее сообщалось об ударе по грузовому судну в Одессе. Допускается, что оно перевозило военную помощь Украине.