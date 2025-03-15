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23:06, 14 марта 2025Мир

Члены G7 пригрозили России последствиями в случае отказа от перемирия

G7 пообещала ввести новые санкции против России в случае отказа от перемирия
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Страны G7 намерены ввести новые санкции против России, если она откажется от режима прекращения огня или нарушит его после того, как он начнет действовать. Об этом говорится в заявлении «Большой семерки» по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств в Канаде, опубликованном на сайте Госдепа США.

«Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня (...). Они обсудили наложение дополнительных расходов на Россию в случае, если оно не будет согласовано, в том числе посредством дополнительных санкций, ограничений цен на нефть, (...) и других средств», — указывается в заявлении.

В нем также подчеркивается, что страны «Большой семерки» поддерживают усилия по достижению прекращения огня и приверженность этому Украины. По мнению глав дипведомств, это важный шаг на пути к прочному миру.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Вашингтон не поддерживает идею введения новых санкций в отношении России.

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