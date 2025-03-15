Члены G7 пригрозили России последствиями в случае отказа от перемирия

G7 пообещала ввести новые санкции против России в случае отказа от перемирия

Страны G7 намерены ввести новые санкции против России, если она откажется от режима прекращения огня или нарушит его после того, как он начнет действовать. Об этом говорится в заявлении «Большой семерки» по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств в Канаде, опубликованном на сайте Госдепа США.

«Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня (...). Они обсудили наложение дополнительных расходов на Россию в случае, если оно не будет согласовано, в том числе посредством дополнительных санкций, ограничений цен на нефть, (...) и других средств», — указывается в заявлении.

В нем также подчеркивается, что страны «Большой семерки» поддерживают усилия по достижению прекращения огня и приверженность этому Украины. По мнению глав дипведомств, это важный шаг на пути к прочному миру.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Вашингтон не поддерживает идею введения новых санкций в отношении России.