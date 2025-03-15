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14:00, 15 марта 2025Спорт

Худшая команда РПЛ победила в чемпионате впервые с июля

«Оренбург» обыграл «Факел» и победил в РПЛ впервые с июля
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки ФК

Игроки ФК "Факел" . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Оренбург» на своем поле обыграл воронежский «Факел» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 15 марта, и завершилась со счетом 1:0. На 53-й минуте гости остались в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубый фол получил Дилан Мертенс. Единственный мяч был забит в добавленное время, собственные ворота поразил защитник воронежцев Сергей Божин.

«Оренбург» и «Факел» остаются худшими командами РПЛ. Оренуржцы, которые победили в РПЛ впервые с июля, с 11 очками занимают последнее место в чемпионате, а воронежцы с 14 очками находятся на предпоследнем, 15-м месте.

«Оренбург» в следующем туре 29 марта на выезде сыграет с московским «Динамо». «Факел» днем позже на чужом поле встретится с «Краснодаром».

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