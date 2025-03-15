«Локомотив» победил «Динамо» в матче РПЛ

«Локомотив» победил «Динамо» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Динамо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 38-й минуте счет открыл нападающий «железнодорожников» Дмитрий Воробьев. На 45-й минуте счет сравнял полузащитник Артур Гомес. На 76-й минуте вывел «Локомотив» вперед защитник Александр Сильянов.

Таким образом, после 21 матча «Локомотив» занимает четвертое место с 40 очками. «Динамо» располагается на пятом месте, имея в активе 39 очков. Лидером является «Краснодар», набравший 43 очка.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 28 марта. «Динамо» днем позже примет «Оренбург».