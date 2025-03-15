Популярная телеведущая позанималась спортом в откровенном наряде

Ведущая Дилетта Леотта позанималась спортом в облегающих шортах и топе

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта позанималась спортом в откровенном наряде. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,1 миллиона подписчиков.

33-летняя сотрудница спортивного стримингового сервиса DAZN снялась во время занятий в тренажерном зале. Она предстала перед камерой в облегающих мини-шортах серого цвета и подвернутом до груди белом топе, и продемонстрировала фигуру с разных ракурсов.

Также знаменитость распустила волосы и надела массивные кроссовки.

Ранее в марте Дилетта Леотта в прозрачном топе и мини-юбке пришла на футбольный матч.