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18:38, 15 марта 2025Ценности

Популярная телеведущая позанималась спортом в откровенном наряде

Ведущая Дилетта Леотта позанималась спортом в облегающих шортах и топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @dilettaleotta

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта позанималась спортом в откровенном наряде. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,1 миллиона подписчиков.

33-летняя сотрудница спортивного стримингового сервиса DAZN снялась во время занятий в тренажерном зале. Она предстала перед камерой в облегающих мини-шортах серого цвета и подвернутом до груди белом топе, и продемонстрировала фигуру с разных ракурсов.

Также знаменитость распустила волосы и надела массивные кроссовки.

Ранее в марте Дилетта Леотта в прозрачном топе и мини-юбке пришла на футбольный матч.

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