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19:00, 15 марта 2025Бывший СССР

Появились подробности неформальной встречи Путина, Лукашенко и Рахмона

Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе неформальной встречи в Москве позвонили азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Кремль.

Как рассказали в пресс-службе президента России, лидеры обсудили актуальные вопросы развития межгосударственных отношений, разговор был дружеским. В ходе телефонной беседы стороны договорились встретиться в Москве 9 мая.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил в телефонном разговоре с Путиным, что приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Российский лидер также пригласил в столицу венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

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