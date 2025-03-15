Появились подробности неформальной встречи Путина, Лукашенко и Рахмона

Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве

Президент России Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе неформальной встречи в Москве позвонили азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Кремль.

Как рассказали в пресс-службе президента России, лидеры обсудили актуальные вопросы развития межгосударственных отношений, разговор был дружеским. В ходе телефонной беседы стороны договорились встретиться в Москве 9 мая.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил в телефонном разговоре с Путиным, что приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Российский лидер также пригласил в столицу венесуэльского лидера Николаса Мадуро.