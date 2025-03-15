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21:23, 15 марта 2025Россия

Раскрыты новые подробности о врезавшемся в толпу людей в Москве водителе

Shot: Устроивший ДТП в центре Москвы, предварительно, был пьян
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

По предварительным данным, водитель иномарки, влетевший в группу людей на автобусной остановке в центре Москвы, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, среди пострадавших две пятнадцатилетние девочки. В настоящий момент им оказывают медицинскую помощь.

В субботу, 15 марта, около восьми вечера на Кожевнической улице столкнулись две легковушки, после чего одна из них влетела в остановку с людьми. Предварительно, пострадали пять человек, двое из них доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Позднее стало известно, что владельцем иномарки является научный сотрудник института океанологии имени Ширшова.

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