Раскрыты новые подробности о врезавшемся в толпу людей в Москве водителе

Shot: Устроивший ДТП в центре Москвы, предварительно, был пьян

По предварительным данным, водитель иномарки, влетевший в группу людей на автобусной остановке в центре Москвы, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, среди пострадавших две пятнадцатилетние девочки. В настоящий момент им оказывают медицинскую помощь.

В субботу, 15 марта, около восьми вечера на Кожевнической улице столкнулись две легковушки, после чего одна из них влетела в остановку с людьми. Предварительно, пострадали пять человек, двое из них доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Позднее стало известно, что владельцем иномарки является научный сотрудник института океанологии имени Ширшова.