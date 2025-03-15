Российские виноделы заинтересовались поставками вина во Вьетнам и Израиль

Россия начала поставки вина в Таиланд. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные Минсельхоза.

Среди перспективных рынков российские виноделы также выделяют Вьетнам и Израиль, подчеркивается в публикации. Заинтересованы они и в поставках этого напитка в Китай.

Главными российскими партнерами в экспорте вин в 2024 году являлись Казахстан, Белоруссия, Турция и Китай. Именно поставки в эти страны, по данным Минсельхоза, помогли обеспечить наибольшую выручку. Также в прошлом году страна нарастила экспорт этого напитка в Азербайджан и Туркмению. Происходящее указывает на рост интереса к российским винам в мире, резюмировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в январе 2025 года поставки вин из России за рубеж увеличились почти в четыре раза (к январю предыдущего года). За этот месяц российские виноделы экспортировали в другие страны порядка 300 тонн виноградного вина, рассказали в федеральном центре «Агроэкспорт». Также в прошлом году селекционеры из РФ вывели новые сорта винограда, включая устойчивый к морозам «Сибиряк Потапенко», которые затем включили в отечественный Госреестр.