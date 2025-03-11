Российский экспорт вина вырос в январе 2025 года в 3,9 раза

Главными странами-импортерами российского вина в начале года стали Китай и Турция, а в целом поставки этого вида алкогольной продукции за рубеж выросли в январе почти вчетверо. Об этом со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» сообщает РИА Новости.

По информации экспертов, Россия за месяц поставила на иностранные рынки около 300 тонн виноградного вина, что в 3,9 раза больше, чем в тот же период годом ранее.

Ранее в Минсельхозе РФ рассказали, что в 2024 году в российский Госреестр попали десять новых сортов винограда. В частности, восточносибирские селекционеры вывели морозоустойчивый сорт «Сибиряк Потапенко», а «Солярис Таманский», зарегистрированный на Северном Кавказе, «отлично подходит для производства высококачественных сухих вин».

В свою очередь, глава правления Ассоциации виноградарей и виноделов России и гендиректор информагентства «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев на прошлой неделе заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС делает актуальным введение в РФ 200-процентной пошлины для напитков из возглавляемой этим политиком страны, в производстве которых она занимает в мире лидирующие позиции.