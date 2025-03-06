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13:33, 6 марта 2025Экономика

Макрона назвали напрашивающимся на запретительные пошлины для вин

Киселев: Макрон буквально напрашивается на пошлины в 200 % для вин Франции
Дмитрий Воронин

Фото: Shakirov Albert / Shutterstock / Fotodom  

Заявление президента Франции Эммануэля Марона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС делает актуальным введение в РФ фактически запретительной 200-процентной пошлины для французских вин. Соответствующий комментарий председателя правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) и гендиректора информагентства «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева приводит РИА Новости.

По словам главы АВВР, откровенно враждебное выступление французского лидера делает прошлогоднее предложение Ассоциации по поводу пошлин для вин из недружественных стран более актуальным.

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