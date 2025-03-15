Российский посол объяснил реакцию Захаровой на слова президента Италии

Посол Парамонов: Реакция Захаровой на слова Маттареллы — защита от нападок

Посол России в Риме Алексей Парамонов объяснил реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой на слова президента Италии Серджо Маттареллы, назвав ее защитой от нападок. Слова дипломата передает ТАСС.

По словам дипломата, заявление Захаровой следует воспринимать не как «словесную атаку», а как защиту от нападок на Россию. Он добавил, что в ходе посещения итальянского внешнеполитического ведомства была подчеркнута важность недопущения недопониманий в отношениях Москвы и Рима.

«Использование в публичных заявлениях главы итальянского государства заведомо ложных, сомнительных с исторической и моральной точек зрения параллелей и нарративов... еще более отягощает нынешнюю удручающую атмосферу двусторонних отношений», — отметил Парамонов.

Ранее глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что вызвал посла России после слов Захаровой. В ходе брифинга она заявила, что слова Маттареллы о якобы ядерной угрозе со стороны России являются фейком.