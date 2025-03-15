Российский саночник-чемпион объяснил решение пойти в политику

Демченко о решении пойти в политику: Надо помогать своему городу

Трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко объяснил решение пойти в политику. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бывший спортсмен отметил, что является депутатом Законодательного собрания по 17-му округу Пермского края, в который входит его родной город Чусовой. «Мой предшественник сложил полномочия, поэтому я решил поучаствовать в довыборах по этому округу. Надо помогать своему городу», — заявил Демченко.

Он также прокомментировал то, что к спортсменам-политикам часто относятся неоднозначно. «Зависть родилась чуть-чуть раньше людей. В таком случае я говорю, что завидовать надо молча», — добавил Демченко.

Помимо трех серебряных медалей на Играх, Демченко взял два серебра на чемпионатах мира. В его активе также четыре победы на чемпионатах Европы.