Снегопад обрушился на Подмосковье в середине марта и попал на видео

В Подмосковье сняли на видео снегопад, обрушившийся на регион после шторма

На Подмосковье после девятибалльного шторма обрушился снегопад. Неожиданные для середины марта осадки попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Снег окутал юг Московской области — в том числе города Серпухов и Пущино. На кадрах видно, что на дорогах и пешеходных улицах образовались сугробы. В некоторых районах снег падал крупными хлопьями и налипал на деревья.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве установится зимний температурный режим погоды. Он, по прогнозам синоптика, продлится с 17 по 20 марта. Температура воздуха ночью опустится ниже нуля, а днем не будет подниматься до плюсовых значений. Кроме того, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Опасные явления в ближайшие дни также ожидаются на северо-западе европейской части России. В этих регионах пройдут сильный ветер и интенсивные осадки.

