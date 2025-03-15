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16:46, 15 марта 2025Экономика

Снегопад обрушился на Подмосковье в середине марта и попал на видео

В Подмосковье сняли на видео снегопад, обрушившийся на регион после шторма
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

На Подмосковье после девятибалльного шторма обрушился снегопад. Неожиданные для середины марта осадки попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Снег окутал юг Московской области — в том числе города Серпухов и Пущино. На кадрах видно, что на дорогах и пешеходных улицах образовались сугробы. В некоторых районах снег падал крупными хлопьями и налипал на деревья.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве установится зимний температурный режим погоды. Он, по прогнозам синоптика, продлится с 17 по 20 марта. Температура воздуха ночью опустится ниже нуля, а днем не будет подниматься до плюсовых значений. Кроме того, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Опасные явления в ближайшие дни также ожидаются на северо-западе европейской части России. В этих регионах пройдут сильный ветер и интенсивные осадки.

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